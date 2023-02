(Di giovedì 2 febbraio 2023) Le Borse cinesi tornano agli scambi in leggeroa poche ore dalla nuova mossa della Federal Reserve che per contrastare l'inflazione ha aumentato dello 0,25% i tassi fino alla forchetta tra il 4,...

...25% i tassi fino alla forchetta tra il 4,5% e il 4,75%, ai massimi dal settembre 2007: gli indici Composite die Shenzhen salgono entrambi nelle prime battute dello 0,12% e si attestano, ...Siamo ancora lontani dai picchi del febbraio 2021, quando il Csi 300 , l'indice che raggruppa le più importanti società quotate alladie di Shenzhen, toccava quota 5.800 punti. Ma da ...

Borsa: Shanghai e Shenzhen aprono a +0,12% dopo rialzo Fed Agenzia ANSA

Borsa: Shanghai e Shenzhen aprono a +0,12% dopo rialzo Fed - Ultima Ora Agenzia ANSA

Borsa: Shanghai apre a +0,20%, Shenzhen a +0,21% Agenzia ANSA

Borsa: Shanghai apre a +0,20%, Shenzhen a +0,21% - Italia-Mondo Alto Adige

Borsa: Shanghai apre a +0,20%, Shenzhen a +0,21% Tiscali Notizie

Nuovo crollo in Borsa per il gruppo indiano Adani, precipitato del 10% a Bombay all’apertura delle contrattazioni, dopo l’annullamento di una vendita di azioni da 2,5 miliardi di dollari. Le quotazion ...Le Borse cinesi tornano agli scambi in leggero rialzo a poche ore dalla nuova mossa della Federal Reserve che per contrastare l'inflazione ha aumentato dello 0,25% i tassi fino alla forchetta tra il 4 ...