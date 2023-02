Intanto,tra amministratori ed esponenti locali, hanno firmato il manifesto "Con Stefanosegretario, per un Pd che riparta da sé stesso e dal rilancio del suo riformismo di popolo´. "L'...Sono i firmatari del manifesto 'Con Stefanosegretario, per un Pd che riparta da sé stesso e dal rilancio del suo riformismo di popolo'. In tuttofirme tra amministratori ed esponenti ...

Bonaccini, 600 amministratori locali firmano il manifesto verso le primarie: ecco di cosa parla Globalist.it

Sanità, in Emilia arrivano 207 milioni ma non bastano Corriere

La strategia dell’acchiappanza del «solido» Bonaccini Domani

Bonaccini va a Mirafiori. Ma finisce contestato pure dai sindacati ilGiornale.it

Dem toscani nel caos. Non c’è il nome unitario: si va verso le primarie LA NAZIONE

Stefano Bonaccini, secondo i sondaggi, è il favorito per la corsa alla segreteria del Pd. Le primarie del 26 febbraio decideranno i nuovi vertici dei democratici. Intanto, 600 tra amministratori ed ...La corsa alle tessere c’è stata. A ieri quelle già firmate erano 1476, ma non è finita. Ce ne sono altre per le quali l’iter era in corso e si stava chiudendo. Poi ci sono i tesserati del 2022 "che ha ...