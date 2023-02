Georgios Kyriakopoulos, acquisto di gennaio, potrebbe già giocare domenica contro la Fiorentina. Lo introduce il dt Giovanni: 'La scelta su di lui - dice il graduato del- è ricaduta anche per la sua duttilità, avendo fatto anche l'ala: è anche un uomo assist, secondo solo a Theo Hernandez in questa ...Commenta per primo Georgios Kyriakopoulos è l'ultimo nuovo acquisto in casa. Il direttore sportivo Giovannilo ha così introdotto, nelle parole riportate da La Gazzetta dello Sport : 'La scelta su di lui è ricaduta anche per la sua duttilità, avendo fatto ...

Bologna, Sartori presenta Kyriakopoulos: “Meglio di lui solo Theo” La Gazzetta dello Sport

Calcio, il neoacquisto Kyriakopoulos: "Sono a Bologna per puntare all'Europa" La Repubblica

Kyriakopoulos: “Al Bologna per andare in Europa” il Resto del Carlino

Il Resto del Carlino - Calciomercato Bologna: Saputo cerca un ... 1000cuorirossoblu.it

Affare last-minute per un giovane: piace Bove, in lizza Busio e Marin il Resto del Carlino

“La sua duttilità ci ha convinto”, ha detto ancora Sartori che ha spiegato le altre ragioni dell ... si andrà in Conference League (ora il Bologna è nono a tre lunghezze dal settimo posto). Un ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...