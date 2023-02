Bologna | ancora lavoro differenziato per Arnautovic

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ilè tornato aloggi in vista del prossimo impegno in campionato:perMarkodifficilmente recupererà per la partita con la Fiorentina. Iloggi ha ripreso gli allenamenti, maper l’attaccante austriaco. Di seguito il comunicato del club. «Oggi a Casteldebole ilha proseguito la preparazione in vista della gara di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Attivazione atletica e poi seduta tattica per i rossoblù.per Lorenzo De Silvestri, Gary Medel, Markoe Nicola Sansone. Terapie per Kevin Bonifazi». L'articolo ...