Bollette di gennaio più leggere grazie al crollo delle quotazioni del gas Il governo aumenta gli “oneri di sistema”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sollievo in vista per i portafoglifamiglie italiane. L’Autorità per l’energia (Arera) ha comunicato un forte calo per il costobolletta del gas diin regime di maggior tutela. La diminuzione è del 34,2% rispetto a dicembre 2022 per una famiglia tipo. Nell ‘ultimo mese del 2022 le tariffe erano salite del 23%. La flessione riflette l’andamento dei prezzi del gas sui mercati internazionale. Il gas viene oggi scambiato ad Amsterdam, piazza di riferimento per l’Europa, a 55 euro per megawatt/ora mentre in dicembre lesono oscillate tra i 140 e gli 85 euro. L’Arera spiega che il calo di“già applicando la riduzione Iva prevista dai provvedimenti governativi, è determinato dalla riduzione della spesa per la materia gas naturale (-35,9%), dovuta al calo della ...