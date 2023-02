Bollette del gas meno care | a gennaio tariffe giù del 34 | 2 per cento

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Alla fine la diminuzione dei prezzi del gas sui mercati ha mostrato i suoi effetti anche in bolletta. Auna famiglia tipo pagherà il 34,2 perinrispetto al mese di dicembre 2022, ha comunicato oggi Arera in riferimento ai clienti sul mercato tutelato, in linea con le previsioni pubblicate ieri sul Foglio. Per il mese di, dunque, che ha registrato una quotazione media all'ingrosso sensibilmente più bassa rispetto a dicembre, il prezzo della materia prima gas è pari a 68,37 euro per i clienti con contratti in condizioni di tutela. I motivi sono legati al crollo della domanda, tra politiche di contenimento e prezzi molto alti che hanno inibito i consumi. Anche le temperature miti hanno contribuito a calmierare i prezzi, consentendo agli stoccaggi di segnare ancora livelli rassicuranti. La ...

hanno speso molti più miliardi per affrontare inflazione e caro -, con aiuti a quasi ... Come combattere l'inflazione e aumentare i salari Tra le armi in manogoverno Meloni per aumentare ...Sullegas sono arrivate le prime buone notizie, annunciate anche dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti : la bolletta a gennaio scende34,2%. Notizie che si affiancano a un ...

