Blitz anti-droga nelle Vele di Scampia | due arresti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un servizio a largo raggio nel quartiere di, a Napoli, per i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato una serie di perquisizioni nei lotti di edilizia popolare. A finire in manette per detenzione dia fini di spaccio il 33enne e un 21enne incensurato. I carabinieri hanno fermato i 2 all’interno della Vela gialla e li hanno perquisiti. Rinvenute e sequestrate 83 dosi di eroina, 54 dosi di cobret, 9 dosi di cocaina e 30 dosi di crack. Più di 100 grammi disuddivisa in diverse specialità e pronta per la vendita a seconda del cliente di turno. Sequestrata anche la somma contante di 387 euro ritenuta provento del reato. Gli arrestati sono ora in carcere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.