Bizzarrini Giotto | la hypercar made in Italy firmata da Giorgetto Giugiaro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Un ritorno sui palcoscenici mondiali degno di nota. E’ quello del marchio, marchio di nicchia del panorama automobilistico italiano che, a partire dal 1964, ha dato vita a vere e proprie icone come la berlinetta 5300 GT e le barchette da corsa P538 e P57. Frutti della mente illuminata del toscano, fra i più grandi progettisti di auto italiani, con un passato lavorativo in Alfa Romeo, Ferrari, Iso Rivolta e Lamborghini. Ora il marchio livornese – rinato nel 2021 con la messa in produzione di 24 esemplari della 5300 GT Revival Corsa 24/65, costruiti secondo le specifiche originali dell’auto che nel 1965 trionfò nella sua classe alla 24 Ore di Le Mans – sta per intraprendere una nuova fase della sua storia, che inizia da unadenominata proprio “”. L’auto è stata ...