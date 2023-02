Le parole di Pierpaolo, allenatore del SudTirol, che sta stupendo tutti in Serie B. Tutti i dettagli Pierpaoloè uno dei tecnici del momento della Serie B. Il suo SudTirol è quarto in classifica a 5 punti dal Genoa secondo e rappresenta la grande sorpresa della categoria. CLASSIFICA - "Noi cerchiamo ...Adesso Pierpaolole ha affrontate tutte. In 19 partite con ilè salito dall'ultimo al quarto posto. Non è il caso di chiedergli cosa succederà. Meglio parlare di cosa ha fatto. E degli altri. Non ...

Bisoli: "Il Südtirol è una 112 Abarth, sa fare le curve difficili. Odogwu Un piccolo Lukaku" La Gazzetta dello Sport

Il Südtirol di Bisoli stupisce ancora, Reggina sconfitta Corriere della Calabria

Südtirol, Bisoli: “Odogwu è da Serie A ma se lo vendono me ne vado” ItaSportPress

Südtirol-Reggina, Inzaghi: “Complimenti a Bisoli. Noi stiamo ... Trivenetogoal