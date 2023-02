Bimbo di 10 anni raccoglie un petardo inesploso | necessaria amputazione della mano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Un bambino di 10, originarioTunisia, ha perso unadopo aver raccolto da terra unrimasto. È accaduto nel Ragusano. Ilè esploso poco dopo tra le mani del piccolo. Il bambino non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici dell’ospedale Czzaro di Catania non hanno potuto fare nulla per salvargli la. Sull’incidente indaga ora la polizia locale, mentre ilresta in prognosi riservata. Come riporta Fanpage, il bambino è arrivato in Italia con i genitori e un fratello e vive nella comunità di accoglienza Gerico.

Ha perso la mano destra il bambino di 10 anni che ieri aveva raccolto un petardo inesploso che è scoppiato poco dopo nella zona di contrada Capraro, in via Alberto Sordi, una strada limitrofa alla ...