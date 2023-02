Bimba di 4 anni trovata sola sui binari | l’allarme e la scoperta choc | “Cosa stava facendo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Clamoroso episodio a San Maurizio Canavese, in provincia di Torino. Una bambina di appena 4ha iniziato a camminare con il cane sui, dopo essere andata via di casa improvvisamente. E lache è stata fatta successivamente dagli investigatori è alquanto inaspettata. L’accaduto ha avuto luogo sulla Torino-Ceres e la piccola ha mandato nel panico i genitori e i nonni che l’avevano in quel momento in custodia, che non l’avevano più rinella loro abitazione. Le ricerche sono partite immediatamente, con i carabinieri che si sono messi subito a lavoro. In particolare, stando alla ricostruzione del sito Leggo, l’avvenimento in provincia di Torino ha lasciato tutti sotto. La bambina di 4è stata in grado col suo cane di raggiungere i ...