Leggi su internazionale

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Non posso dire con assoluta certezza che nelle prossime tre settimane riceverai un flusso di denaro. Ma potrebbe succedere. Non posso garantirti che avrai pranzi gratuiti e regali inaspettati. Ma non mi meraviglierebbe. Potresti ricevere fiumi... Leggi