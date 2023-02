Bigliettini Gate al Gf Vip 7 | si aggiungono altri dettagli Video

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopo il caso deial Gf Vip 7 emerso ieri, siulteriorisui messaggi che arriverebbero da un ex vippone Il Gf Vip 7 prosegue la sua programmazione, siamo quasi al quinto mese dall’inizio che è stato a settembre, e i vipponi continuano il loro percorso nella casa del Grande Fratello Vip 7. Ma ci sarebbe un concorrente che riceverebbe dei messaggi dall’esterno. Andiamo con ordine. Ieri è scoppiato il caso deiche uno dei concorrenti riceverebbe dentro la casa del Grande Fratello Vip da parte di un ex vippone che gli darebbe delle indicazioni per continuare il suo percorso. La notizia è rimbalzata sul web e Amedeo Venza, l’esperto di gossip, dà deiin più sull’accaduto, senza tuttavia fare il nome del vippone che riceverebbe i ...

al GF Vip: spuntano altri dettagli Secondo Amedeo Venza, un concorrente della Casa del Grande Fratello Vip riceverebbe dei "pizzini" dall'esterno da parte di un ex concorrente che ...Perché adesso è il momento del Caso: cosa sta accadendo all'interno della Casa più spiata d'Italia E come è partita l'accusa Nuovi guai in vista per Alfonso Signorini (purtroppo). ...

Bigliettini Gate GF Vip: “Lui legge dove non lo inquadrano”, altri dettagli Blog Tivvù

GF Vip 7, scoppia il "bigliettini gate" Novella 2000

GF Vip, scoppia il «Bigliettini Gate»: concorrente riceve dritte dall ... Tvpertutti

Uomini e Donne, anticipazioni 22 novembre 2022: Riccardo fa una ... Tvpertutti

Uomini e Donne anticipazioni trono classico: Lavinia prende un palo, bacio per Federico e Carola Kontrokultura

Però, nelle ultime ore, l’opinionista ed ex tronista di Uomini e Donne Amedeo Venza ha creato un vero e proprio Bigliettini-gate, dicendo che un concorrente riceverebbe dei bigliettini dall’esterno, ...Volevano imbarcarsi a tutti i costi, pur di non perdere l’aereo. I due sono stati rintracciati dalla polizia e il bambino è stato riconsegnato ai genitori ...