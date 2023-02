Biathlon | ufficializzati i convocati azzurri per i Mondiali di Oberhof | in dubbio Hofer

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Sono stati resi noti idella squadra italiana diper idiin programma da mercoledì 8 a domenica 19 febbraio. Ad ufficializzare la squadra, con delibera numero 31 di mercoledì 1 febbraio 2023, è stato Flavio Roda, presidente della Fisi. Si recheranno dunque in Germania per difendere i coloriDidier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel e Patrick Braunin campo maschile e Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Rebecca Passler in campo femminile. Ancora inLukas, la cui presenza è in bilico per via di un’infiammazione ai piatti tibiali. La decisione definitiva verrà presa al termine dei test fisici e agonistici a cui si sottoporrà e in base all’esito della sprint ...