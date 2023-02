Biathlon | Dorothea Wierer può chiudere il ‘Career Slam’ iridato? Bisogna ammansire Oberhof | da cui è sempre stata respinta

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) C’è una data che titilla la fantasia se la si guarda nell’ottica di. È quella di venerdì 10 febbraio, giorno in cui si disputerà la sprint dei Mondiali di. Per l’altoatesina, vincerla significherebbeil “Career Slam” in termini di titoli iridati, imponendosi in ogni format dopo aver già primeggiato nella mass start (2019), nell’inseguimento (2020) e nell’individuale (2020). L’impresa è sinora riuscita solamente a due donne, ovvero alla tedesca Andrea Henkel (individuale 2005, mass start 2007, sprint e inseguimento 2008) e alla francese Marie Dorin Habert (sprint e inseguimento 2015, individuale e mass start 2016). Va da sé che lo Slam mondiale dell’azzurra avrebbe un peso specifico superiore, poiché non verrebbe realizzato tramite la doppietta sprint-inseguimento nella medesima ...