Bianca Balti in lacrime | “Mia figlia chiusa in classe per un uomo armato”

Leggi su dilei

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ha colpito l’attenzione e riaperto l’annosa questione della diffusione delle armi in America l’ultima stories pubblicata dalla top model, che vive a Los Angeles, in cui inraccontava l’angoscia provata quando la scuola di suaMia l’ha chiamata per informarla che unsi trovava fuori dall’edificio e per questo i bambini erano stati chiusi per sicurezza in un aula. L’episodio, per fortuna, si è risolto velocemente senza nessuna conseguenza, ma mettetevi nei panni di una mamma che viene chiamata e scopre che un pazzoè fuori scuola del proprio figlio/a. “Questo è il lato meno cool di vivere in America” esordisce, per poi concludere con tono più deciso: “Questo Stato è così fucked up”, mi uccide. La ...