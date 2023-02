Bertazzoni conquista il mercato americano

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Guastalla, Reggio Emilia – 2 febbraio 2023 – Si chiude oggi a Las Vegas (Nevada), negli Stati Uniti, la nota fiera KBIS (Kitchen and Bath Show). Nell’ambito della manifestazione, ladi Guastalla (Re), ha presentato nuovi prodotti disegnati ad hoc per ilNord. La grande bellezza del design italianol’America. Storia, economia e cultura e buon cibo del Belpaese diventano gli strumenti in mano alle aziende italiane con cui poter lavorare per creare prodotti di alta qualità e, soprattutto, belli, da esportare nel Paese a stelle e strisce. “Gli americani sono affascinati dalla bellezza e sono molto aperti alle culture degli altri Paesi” afferma Valentina, direttore Stile e Comunicazione della, azienda familiare che ...