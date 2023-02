BERLUSCONI JR | “MEDIASET ACCESA CONTRO SANREMO PER DARE UN’ALTERNATIVA”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “? Dimenticate la parolaprogrammazione“. Lo ha detto Pier Silviointerpellato dai cronisti sul tema durante una conferenza stampa sullo sviluppo digitale di. “Noi non abbiamo nessuna intenzione diprogrammare. È esattamente il contrario. Andiamo avanti con il nostro consueto palinsesto. Per la prima volta dopo molti anni, non mettiamo in atto un disarmo assoluto. Vogliamodi visione al pubblico italiano“. L’ad diha parlato anche del caso creatosi dopo l’annuncio di un intervento di Volodymyr Zelensky alla serata finale del Festival: “Da cittadino che paga il canone dico che c’è un conflitto in ballo, si parla di morti, cosa c’entra con?“. Le ...

Interviene anche l'amministratore delegato di, Pier Silvio, sulle polemiche relative alla partecipazione del presidente ucraino al Festival. Secondo il patron di, il ...'Collaborazione tech con Spagna, antenne su M&A in Olanda' . In casa, prosegue Pier Silvio, 'da tanti anni ormai lavoriamo sul web e oggi abbiamo qualcosa in termini di tecnologia e di servizi agli utenti abbastanza unico'. Questo al momento 'esiste ...

“Da un lato c’è la questione della libertà di espressione, un presidente che vuole far sentire la sua voce e tutti noi siamo con lui e con l’Ucraina. La Rai deve fare le sue scelte e da editore non vo ...MILANO (Reuters) - Mfe-MediaforEurope esclude al momento una fusione con Prosiebensat.1 o un'Opa sul gruppo tedesco, ma è fiduciosa in una cooperazione più stretta tra le due emittenti. Lo ha detto l' ...