BERLUSCONI JR | “MEDIASET ACCESA CONTRO SANREMO PER DARE UN’ALTERNATIVA”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “? Dimenticate la parolaprogrammazione“. Lo ha detto Pier Silviointerpellato dai cronisti sul tema durante una conferenza stampa sullo sviluppo digitale di. “Noi non abbiamo nessuna intenzione diprogrammare. È esattamente il contrario. Andiamo avanti con il nostro consueto palinsesto. Per la prima volta dopo molti anni, non mettiamo in atto un disarmo assoluto. Vogliamodi visione al pubblico italiano“. L’ad diha parlato anche del caso creatosi dopo l’annuncio di un intervento di Volodymyr Zelensky alla serata finale del Festival: “Da cittadino che paga il canone dico che c’è un conflitto in ballo, si parla di morti, cosa c’entra con?“. Le ...

... ma Pier Silvioha ottimi motivi per guardare con fiducia al futuro. 'Siamo molto contenti di come abbiamo chiuso il 2022', ha assicurato l'amministratore delegato di Mfe -...: 'Iter avviato, testo migliorato da FI altrimenti non passava' Anche Silvioè soddisfatto per il ddl Autonomie e dice: 'Con l'approvazione del testo in Cdm, questo governo passa ...

La situazione dell'editoria televisiva "rimane tostissima", ma Pier Silvio Berlusconi ha ottimi motivi per guardare con fiducia al futuro. "Siamo molto contenti di come abbiamo chiuso il 2022", ha ...L’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha avuto modo di parlare di come si comporterà la sua rete la settimana di Sanremo e non solo. Mediaset risponderà alla Rai nei giorni del Festival di Sanremo e ...