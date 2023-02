Beni confiscati alle mafie in Lombardia Fontana taglia i fondi per recuperarli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Per la gestione deialla mafia la Regioneha stanziato per il 2023 poco più di un milione e mezzo di euro, un milione in meno di quanto aveva destinato alla stessa voce lo scorso anno. Smentendo le parole che il governatore Attilioaveva pronunciato lo scorso 25 maggio, quando, intervenendo a un convegno organizzato per i 30 anni della Dia, la Direzione investigativa antimafia, aveva detto che “bisogna ricercare nuove risorse per gestire i”. Per la gestione deialla mafia la Regioneha stanziato per il 2023 poco più di un milione e mezzo di euro Il nuovo bando di Regione, appena, pubblicato, scadrà il 31 marzo. La Giunta regionale ha ...