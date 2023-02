Benfica-Casa Pia sabato 04 febbraio 2023 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Gonçalo Guedes e Chiquinho titolari

Leggi su infobetting

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Alla fine la telenovela si è conclusa con un addio: Enzo Fernandez è andato al Chelsea ma ilha incassato davvero una valanga di milioni. La volontà della squadra inglese di prendere l’argentino è stata fortissima ma anche il giocatore ha spinto tantissimo per andare subito a Londra; non sarà un’assenza facile per Schimdt, InfoBetting: Scommesse Sportive e