Benevento | aria ancora pesante | altra serata di striscioni

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa gara con il Venezia si avvicina e asi continua a respirare un’, dovuta ai mancati risultati della formazione di Fabio Cannavaro e a un mercato invernale che ha lasciato più di qualche amarezza. Nellaodierna sono comparsi altri due, questa volta accompagnati da un breve nota. “una volta esponiamo una serie diin risposta a chi nei giorni precedenti ha attaccato la città e la tifoseria. Ci teniamo a precisare che in questa stagione il sostegno e la vicinanza non sono mai mancati, nonostante il periodo difficile a quanto pare la tifoseria continua a rispondere presente, con 500 e oltre unità in quel di Frosinone. Nessuno qui vuole retrocedere, questo sia ben chiaro, perdere la ...

