“Bella Ma’” | ad Alba Parietti scappa una parolaccia | la reazione di Pierluigi Diaco

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Qualche giorno fa,è finito nella bufera per aver mortificato in diretta una signora rea di essersi lasciata Perizona Magazine.

correva l'anno 1966, e di quei film ancora non se ne vedevano molti. Perch questo incubo allora, tu fanciulla ormai,, un'adolescente in fiore Cosa sapevi, cosa sentivi addosso tu, che ......giocare online sono un privilegio per chi non può recarsi fisicamente in un casino e la cosa... perché spesso il banco è più forte dei giocatori,una persona esperta magari riesce in qualche ...

Bella Ma', Parietti dice una parolaccia davanti Diaco: "Oddio scusami!" Biccy

Bella ma', Diaco zittisce la concorrente e Lucarelli si infuria: cosa tira fuori Il Tempo

Diaco rimprovera una signora ospite in studio, la rete insorge: "L'ha umiliata, vergogna" Today.it

Bella Ma’, “allevo solo i miei figli”. La domanda su Meloni fa arrabbiare Fini Il Tempo