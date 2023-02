Beach volley | World Tour 2023 | Ranghieri Carambula volano in main draw a Doha | girone di ferro per Nicolai Cottafava

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Una buona notizia ma anche una meno buona arrivano danella prima giornata di gare della stagione. Nell’Elite 16 in programma in Qatar, e questa è la buona notizia, saranno due le coppie italiane al via delda domattina., infatti, hanno raggiuntobattendo nel turno decisivo delle qualificazioni con un secco 2-0 (21-15, 21-11) al termine di un match senza storia i turchi Mehmet/Urlu. La notizia meno buona è la rinuncia di qualche coppia che ha comportato un cambiamento nella composizione dei gironi ed ha portatonella Pool A contro i campioni mondiali ed olimpici Mol/Sorum, che li hanno battuti due volte nella scorsa settimana nelle Finals del ...