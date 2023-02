Bce | tassi su di 50 punti E annuncia un altro incremento Lagarde | Non abbiamo ancora toccato il tetto massimo

di interesse sotto la lente. La Banca centrale europea ha deciso di alzare ancora di 50 punti base i. Nello specifico, il tasso sui depositi è passato dal precedente 2,00% all'...14:17in rialzo: la decisioneCome da attese, la decisioneè stata di alzare idi 50 punti base, con questi risultati: tasso depositi: 2,50% tasso interesse: 3,00% operazioni di ...

Bce verso tassi in aumento dello 0,50% in febbraio, moderazione possibile da marzo Il Sole 24 ORE

La corsa dei prezzi rallenta ma la Bce alza di nuovo i tassi: ecco cosa succede sui mercati e per le famiglie La Stampa

Bce alza i tassi di mezzo punto al 3%. A marzo saliranno di altri 50 punti base Agenzia ANSA

La Bce alza i tassi di 50 punti. Pronto un altro aumento di mezzo punto anche per marzo - MilanoFinanza News Milano Finanza

Bce, rialzo tassi interesse di mezzo punto percentuale. Rifinanziamenti principali al 3% Sky Tg24

La Bce prosegue nella stretta monetaria anti-inflazione. Il board della Banca centrale europea ha alzato i tassi di ulteriori 50 punti portando il tasso sui rifinaziamenti principali al 3%, quello sui ...roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Con i rialzi "non abbiamo ancora toccato il tetto" dei tassi necessari per raggiungere gli obiettivi : "sappiamo che non abbiamo concluso la nostra azione". Lo sottolinea ...