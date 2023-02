(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Continuano a salire idi interesse della Bce e continuano ad accentuarsi le conseguenze per l’economia reale, a partire daiche vedono aumentare il peso delle rate da pagare per i contratti a tasso variabile e salire i costi per chi sta per stipulare un mutuo a tasso fisso. Il nuovo rialzo era ampiamente previsto. L’incremento dello 0,50% fa salireil costo del denaro, per fronteggiare un’inflazionealtissima e lontana dall’obiettivo fissato nel mandato della Banca centrale, il famoso 2% che vuol dire stabilità dei prezzi. Il percorso della politica monetaria, stando al linguaggio scelto oggi, è sempre in bilico tra le spinte dei, che vorrebbero rimanere nel solco di una prolungata e consistente serie di rialzi, e quella delle ‘colombe’, che ...

Roma, 2 feb. " "Nellacontinua a prevalere la linea dei falchi. Non è una buona notizia per l'Italia dove l'impatto sul debito, sull'economia reale e sui mutui rischia di farsi sentire con maggiore forza. Come ormai ...... nella settimana in cui la Fed e laannunceranno ulteriori rialzi del costo del denaro. In una seduta ricca di dati macro e di importanti indicazioni sul fronte delle trimestrali,i ...

Bce, prevalgono ancora i 'falchi': salgono i tassi, mutui più cari Adnkronos

Bce, rialzo tassi interesse di mezzo punto percentuale. Rifinanziamenti principali al 3% Sky Tg24

Bce, aumento di 50 pb dei tassi d'interesse • TAG24 Tag24

Bce: Orlando, ‘prevalgono falchi, inflazione non si combatte con ricette monetariste’ La Ragione

Borse europee positive in attesa della BCE, a Milano rally di TIM Finanza Repubblica

Per ora, prevale l’ortodossia del rigore ... Le altre considerazioni dello statement della Bce servono a tenere insieme le due anime che si confrontano nel Consiglio: da una parte si dice che ...Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Nella Bce continua a prevalere la linea dei falchi. Non è una buona notizia per l'Italia dove l'impatto sul debito, sull'economia reale e sui mutui rischia di farsi sentire ...