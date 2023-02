BCE alza i tassi di 50 punti. Cosa accade ai mutui

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Come ampiamente previsto, il Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di rire idi riferimento dello 0,50%, sempre nell’ottica di combattere un’inflazione che resta troppo elevata. Il nuovo ritocco porta idi interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali al 3%, quello sui prestiti marginali al 3,25% e quello sui depositi presso la banca centrale al 2,50%, con effetto dal prossimo 8 febbraio. Aumento anche il prossimo marzo E non è finita, perché nell’annunciare il rialzo l’Eurotower anticipa peraltro l’intenzione di “innre idi interesse di altri 50base nella prossima riunione di politica monetaria a marzo alla luce delle spinte inflazionistiche di fondo” -. Mentre per il futuro l’Eurotower si limita a una generica intenzione di “valutare ...