Basso Lazio come il Messico | bande criminali e violenze | una mappa agghiacciante

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopo la tragica notte del 26 marzo 2017, quando Emanuele Morganti venne massacrato di botte dal branco a soli 21 anni fuori da una discoteca, il comune di Alatri, 30mila anime nel cuore della Ciociaria, si svegliò sotto shock. Nessuno era in grado di spiegarsiun dramma così efferato si potesse consumare in un paesino così pacifico. Le cause, purtroppo, furono molteplici, principalmente legate a un progressivo e silenzioso degrado sociale che aveva giorno dopo giorno permesso alla microtà locale di guadagnare terreno e stringere legami con la malavita di più alto cabotaggio che agisce a Frosinone, il capoluogo. Partendo da lì, nel quadrante nord della provincia, infiltrazioni camorristiche, gruppi dell'est Europa e famiglie di etnia rom hanno creato tra loro un equilibrio sottile per gestire i traffici illeciti. Nelle diramazioni più ...