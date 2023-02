Basket | la Virtus Bologna sfida l’ASVEL Villeurbanne in Eurolega | l’obiettivo è vincere per tenere vive le speranze playoff

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dopo il netto successo di martedì contro la Stella Rossa (per 84-72), laSegafredotornerà in campo domani sera alle 21:00 per disputare la 23ma giornata dell’2022-2023. Gli uomini di coach Sergio Scariolo affronteranno in trasfertacondiper continuare a sognare i. Nonostante le pesanti assenze di Semi Ojeleye, Iffe Lundberg e Nico Mannion, martedì le V Nere hanno regalato spettacolo e, grazie alla netta affermazione, sono salite in 12ma piazza con un record uguale a quello della Stella Rossa (10-12). Ora l’ottava posizione, l’ultima disponibile per accedere ai, dista dunque soltanto due successi (all’ottavo posto c’è in questo momento il Valencia con un ...