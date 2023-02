Baronissi | vent’anni di raccolta differenziata | il convegno a Palazzo di città

Leggi su zon

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Venti anni di. Dall’1 per cento degli inizi del 2000 all’86 per cento del 2022,è la primacampana e del centro Sud Italia nella speciale classifica dei Comuni Ricicloni di Legambiente. Sarà raccontato e ripercorso il “modello” in un evento in programma venerdì 3 febbraio, alle ore 9.30, adi, promosso in collaborazione con Legambiente. Interverranno, tra gli altri, il sindaco diGianfranco Valiante, l’assessore all’ambiente Alfonso Farina, Maria Teresa Imparato presidente di Legambiente Campania, Michele Buonomo direttore regionale di Legambiente, Carlo Di Domenico di Microambiente srl, l’ex ministro Edo Ronchi della Fondazione per lo Sviluppo ...