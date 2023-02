Barcellona | trasferimento Araujo saltato per 18 secondi di ritardo

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Ildi Juliandagli LA Galaxy alper 18di tempo a causa di un errore informatico. Lo sostiene il direttore sportivo del club blaugrana Mateu Alemany, che ha confermato il ricordo della società catalana alla FIFA evidenziando come questo mancatonon sia dipeso dal club. Ora sarà l’organo calcistico più importante al mondo a decidere se dare il via libera aldel giovane messicano. SportFace.

C'è sempre la 'suggestione' legata a un suo clamoroso ritorno al, oltre a quella a unin Arabia Saudita, all'Al - Hilal squadra rivale dell'Al - Nassr di Cristiano Ronaldo. ...... ilpiù caro nella storia dei club inglesi)) a Mudryk, i Blues hanno speso quasi 330 milioni di euro per ingaggiare nove giocatori, superando il primato delche, nel gennaio ...

Barcellona, clamoroso: per 18 secondi di ritardo è saltato il trasferimento di Julian Araujo TUTTO mercato WEB

Bellerin saluta il Barcellona: "Grazie per aver realizzato un sogno" Sportitalia

BARCELLONA: BELLERIN ALLO SPORTING LISBONA - Sportmediaset Sport Mediaset

Barcellona, Bellerin non si allena con il permesso del club. Il terzino è a Lisbona TUTTO mercato WEB

Inter Women, Giulia Dragoni passa al Barcellona. Ecco perché è un trasferimento storico Inter News 24

L'allarme lanciata da Tebas è fondato ed è sostenuto dal direttore della Liga spagnola: "In Inghilterra stanno dopando i club: alcuni azionisti iniettano denaro che la società non genera per spendere.E il caso è rientrato. Il centrocampista marocchino, che aveva spinto per l'addio ai viola e il trasferimento al Barcellona ("Fallo adesso, il futuro non è promesso a nessuno" la frase in inglese ...