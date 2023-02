“Barbara D’Urso sostituita a La Pupa e il Secchione” | chi conduce al suo posto

Leggi su dilei

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Aveva raccolto la sfida con grande entusiasmo, prestandosi alle richieste aziendali com’è sempre stato nelle sue abitudini.ha condotto l’edizione 2022 di Lae ilsecondo il suo stile, le sue regole e circondandosi dei personaggi che ama. Un esperimento di certo coraggioso ma che non aveva soddisfatto il pubblico, tanto da indurre Mediaset a invocare uno stop sulla messa in onda del reality. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra però che la sospensione non sia destinata a durare a lungo e che la conduttrice partenopea sia pronta a cedere il testimone. Torna Lae illascia Lo scetticismo di Piersilvio Berlusconi in sede di presentazione dei palinsesti pare che abbia lasciato spazio a una ...