(Di giovedì 2 febbraio 2023) “Il Pd diserta i lavori della? Meglio che non venga, sono. Perché pretendono di chiudere la bocca a un rappresentante del popolo su valutazioni politiche”. Così Alberto, presidente dellaAffari costituzionali del Senato, commentando con i cronisti la posizione dei demo e dei 5Stelle che hanno deciso di non partecipare ai lavori della prima, impegnata sul Milleproroghe. Baldoni: Pd e 5Stelle disertano la? Sono“Si ritengono insultati? C’è il giurì d’onore“, dice il senatore di Fratelli d’Italia. “Si ritengono diffamati? C’è la magistratura. Ma confondere il dibattito e il confronto ...

... Avs esi sono alzati e hanno abbandonato i lavori in segno di protesta. La polemica continua oggi. 'Come se non bastassero le parole gravissime pronunciate ieri in Aula dal senatore, ...Senza le 'scuse' da parte dial Pd (che e' presidente della commissione Affari Costituzionali e relatore sul provvedimento) i senatori del Pd e di, a quanto riferito da una fonte ...

Caso Donzelli, Fdi attacca di nuovo il Pd: “Aperta voragine alla mafia visitando Cospito” Il Fatto Quotidiano

Balboni (Fdi) ancora contro il Pd: “Avete aperto una breccia alla mafia”. E i dem abbandonano i lavori del Mi… L'HuffPost

Cospito, Nordio in Parlamento. Balboni: 'Andando in carcere il Pd ... Agenzia ANSA

Balboni a Pd e M5S: "Disertate la commissione Bravi, siete degli analfabeti istituzionali" Secolo d'Italia

Cospito, Nordio in Parlamento. Nuovo scontro Fdi-Pd, bagarre in Aula. Meloni blinda i suoi Agenzia ANSA

La bagarre ieri in Senato. Oggi i senatori del Pd: "Se il presidente La Russa non ristabilirà la corretta dialettica parlamentare e la ...Nuovo scontro in aula tra Fdi e Pd sulla visita in carcere a Cospito di una delegazione di parlamentari. Il Guardasigilli: "Il detenuto ha fornito dimostrazione di essere in grado di collegarsi con l' ...