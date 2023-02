Bad Boys 4 si farà | lo conferma Will Smith su Instagram VIDEO

Leggi su screenworld

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Bad4 si; ad annunciarlo ufficialmente, è stato nientemeno checon un divertentesu: le sorti della pellicola, già in sviluppo da tempo, erano però cadute in dubbio dopo gli avvenimenti della scorsa cerimonia degli Oscar, in cuiaveva schiaffeggiato il presentatore della cerimonia, il comico Chris Rock, reo di aver pronunciato una battuta troppo offensiva nei confronti di Jada Pinkett, moglie di. L’atto di rabbia è costato all’attore la partecipazione alla cerimonia degli Oscar per i prossimi 10 anni. Visualizza questo post suUn post condiviso da...