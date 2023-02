Babylon | un poster di Jackass 4 nella vecchia Hollywood? L' errore in una scena del film di Damien Chazelle

(Di giovedì 2 febbraio 2023) L'epopea di, contiiene un curioso, un manifesto promozionale diForever,del 2021, fa capolino in una cena ambientataLos Angeles del 1952. Anche il perfezionismo diha i suoi limiti. Nel suo nuovo, l'epopeanon si sarebbe accorto della presenza di un manifesto promozionale diForever che compare in unaambientataLos Angeles del 1952., l'ultima fatica del regista di La La Land interpretata dalle star Margot Robbie, Diego Calva e Brad Pitt, è ambientata per lo più...

... uscito nelle sale americane il 4 febbraio 2022, presumibilmente nel periodo in cui è stata girata questa particolare scena di: le due scene più disgustose secondo Margot Robbie e ...E se la Mia Dolan di Emma Stone, inquadrata sotto undi Ingrid Bergman, incarnava la ..., la recensione: un film "pieno di piscio e vento" The ones who dream: talenti in ascesa e stelle ...

Babylon: un poster di Jackass 4 nella vecchia Hollywood L'errore ... Movieplayer

Babylon: la lettera d'amore di Chazelle alla sua city of stars (and shit) Movieplayer

Babylon: nuova foto, Margot Robbie lo paragona a The Wolf of Wall Street ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Babylon, svelati 6 character Posters e il trailer in arrivo oggi Ciak Magazine

Babylon: da Brad Pitt a Margot Robbie, i protagonisti ritratti sui nuovi poster ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

L'epopea di Damien Chazelle, Babylon, contiiene un curioso errore, un manifesto promozionale di Jackass Forever, film del 2021, fa capolino in una cena ambientata nella Los Angeles del 1952.Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle, è arrivato recentemente in Italia. Ecco un errore incredibile notato da un utente su Twitter.