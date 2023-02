(Di giovedì 2 febbraio 2023) Scritta, rivista, cambiata, emendata più volte. Ma dopo quattro versioni in tre mesi, lasull?approvata ieri dal governo mantiene molte delle sueper le...

Roberto Calderoli annuncia che "a inizio del 2024 potremo cominciare a valutare ledi ulteriori forme di" provenienti dalle Regioni. "I cittadini di serie A e di serie B, e ...Che per questo chiede al Governo di escludere la sanità dallediregionale differenziata "per evitare di mettere a rischio il Servizio sanitario nazionale e legittimare le ...

Autonomia, richieste illimitate e Camere ai margini: tutte le trappole della “legge quadro” ilmessaggero.it

Autonomia differenziata, in cosa consiste il progetto del ministro Calderoli WIRED Italia

La strada per l'autonomia differenziata è ancora lunga Pagella Politica

##Regionali Lombardia,dialogo e autonomia tra richieste industriali Agenzia askanews

Elezioni Lombardia, le richieste di Confindustria ai candidati: "Al centro manifattura e valorizzazione filie… La Stampa

Condividi l'articolo Oggi il Consiglio dei Ministri, ha approvato il ddl sull’Autonomia differenziata delle Regioni. In parole povere, le singole Regioni potranno richiedere l’autonomia su singoli ...È un lungo elenco di materie che per ora solo il Veneto ha richiesto secondo Costituzione. Ddl autonomia: cosa sono i Lep I Lep (livelli essenziali di prestazione) sono, materia per materia, i livelli ...