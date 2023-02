Autonomia | Provenzano | ' allarga divari e affossa il Sud'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Solo tre giorni fa Giorgia Meloni diceva: no a cittadini di serie A e di serie B. Oggi vara l'differenziata di Calderoli cheil Sud e frantuma l'interesse nazionale. Le sue parole al vento ora son coperte dalle infamie di Fdi. Ma non prevarranno”. Così il vicesegretario del Pd e vicepresidente dei deputati dem, Peppe, su twitter.

