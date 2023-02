Autonomia | Meloni | ' ok ddl prova che governo manterrà impegni presi'

Abbonati per leggere anche Leggi anchetace sui suoi e difende il governo. "La sfida è allo Stato, serve prudenza" Accordo con la Lega sull'. La premier pronta al via libera in cdm Il ..."Il disegno didifferenziata è una sberla dial Sud del Paese. Quel testo doveva passare per la Conferenza delle Regioni prima di arrivare in Cdm", protesta Elly Schlein , candidata ...

La solita danza sull'Autonomia. Calderoli ci riprova, Meloni frena: "No a territori di serie A e B" Il Foglio

Autonomia, Giorgia Meloni: "Voglio un'Italia unita, no a territori di serie A e B" TGCOM

Meloni frena Calderoli sull’autonomia La Stampa

L'Italia non sarà mai una Repubblica federale. Meloni commissaria l'Autonomia di Salvini e Calderoli L'HuffPost

Meloni e Salvini lavorano di cesello per potersi mettere d'accordo sull'autonomia differenziata nelle regioni - ItaliaOggi.it Italia Oggi

L'entusiasmo elettorale di Giorgia Meloni si è affievolito dopo che il Governo dei Peggiori ... il desiderio leghista di una autonomia regionale che spaccherebbe l'Italia, la volontà del ministro ..."Strana idea di unità d'Italia che ha la presidente Meloni. Non si spiega come possa citare Garibaldi – ‘qui o si fa l'Italia o si muore’ - dire che non si rassegna all'idea di cittadini di serie A e ...