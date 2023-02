Autonomia | Meloni | governo mantiene gli impegni presi

Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgiadopo il varo del ddl sull'da parte del Cdm. ..... Non si spiega come possa citare Garibaldi - ' qui o si fa l'Italia o si muore ' - dire che non si rassegna all'idea di cittadini di serie A e serie B e poi dare il via libera all'...

Autonomia: Meloni in Cdm, coerenti con mandato dei cittadini Agenzia ANSA

Autonomia differenziata, il cdm approva tra gli applausi. Meloni: “Rispettiamo gli impegni” Il Fatto Quotidiano

Autonomia: Meloni, ok ddl conferma che governo mantiene impegni - LaPresse LAPRESSE

L'Italia non sarà mai una Repubblica federale. Meloni commissaria l'Autonomia di Salvini e Calderoli L'HuffPost

Meloni e Salvini lavorano di cesello per potersi mettere d'accordo sull'autonomia differenziata nelle regioni - ItaliaOggi.it Italia Oggi

la coerenza con il mandato avuto dai cittadini, per noi, è una bussola. Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni dopo il varo del ddl sull'autonomia da parte del Cdm. (ANSA).Se la premier Meloni ha sottolineato che mai ci saranno cittadini di ... prendendo una posizione netta contro lo scempio dell’autonomia. Bisogna agire subito per salvaguardare democrazia e uguaglianza ...