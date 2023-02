(Di giovedì 2 febbraio 2023) «Penso che sia un disegno di legge che non va nella direzione dell', c'è troppa frammentazione delle competenze in un momento in cui dobbiamo invece competere...

... guidati da Milano, supportati dal papa e fermamente decisi a difendere quell'strappata ... Guelfi e ghibellini nell'Italia del Duecento (2018),di Svevia (2021) e, per Mondadori, ...Diversi, certo, perché l'differenziata per il sindaco Gaetanoè fumo negli occhi 'sono chiacchiere da bar, discussione che non mi appassiona è una bandiera politica di chi la propone perché poi nessuno la ...

Autonomia, Manfredi: «Non persegue l'interesse nazionale» ilmattino.it

Autonomia: Manfredi, non aiuta a creare un Paese competitivo Agenzia ANSA

Autonomia, il no di Manfredi: “Se passa danno irreparabile per il Mezzogiorno” La Repubblica

Autonomia, Manfredi: "Non si guarda a riduzione divari" - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Autonomia, Manfredi: c'è il rischio di un centralismo regionale Agenzia askanews

«Penso che sia un disegno di legge che non va nella direzione dell'interesse nazionale, c'è troppa frammentazione delle competenze in un momento in cui dobbiamo invece ...La consigliera comunale «ignora» i suoi referenti politici che fanno parte della maggioranza e attacca l'autonomia differenziata.