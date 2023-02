Autonomia | il Consiglio dei ministri approva all’unanimità il ddl Calderoli

(Di giovedì 2 febbraio 2023)to indeiil ddl sull’differenziata, messo a punto dal ministro per gli Affari regionali, il bergamasco Roberto. Il Cdm hato il disegno di legge, tra gli applausi dei presenti. Matteo Salvini ha esultato per il risultato inviando un messaggio a parlamentari e consiglieri regionali della Lega: “Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. Altra promessa mantenuta”. Soddisfatta anche Giorgia Meloni: “Questo provvedimento dimostra ancora una volta che questo governo manterrà gli impegni presi. La coerenza con il mandato avuto dai cittadini, per noi, è una bussola”. Le Camere hanno ora 60 giorni di tempo per gli atti ...

19.12,Calderoli:si modernizza Paese "Con il via libera indei ministri inizia ufficialmente il percorso del Ddl per l'attuazione dell'differenziata: è un giorno storico. Una ...A dirlo il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati , all'arrivo a Palazzo Chigi per ildei ministri, Zaia: oggi primo giorno di scuola poi crescendo 'Sarà il primo giorno di ...

Ok dal Consiglio dei Ministri all'Autonomia differenziata - Politica Agenzia ANSA

Al via il Consiglio dei Ministri. Primo esame per l'Autonomia - Politica Agenzia ANSA

Autonomia differenziata: ddl approvato all'unanimità, applausi in Consiglio dei ministri. Zaia: «Giornata stor ilgazzettino.it

Autonomia del Veneto, oggi il voto al consiglio dei ministri: «Non ci saranno ritocchi» ilgazzettino.it

Autonomia differenziata delle Regioni, via libera del Consiglio dei ministri alla riforma Calderoli Fanpage.it

Il binomio d’acciaio «autonomia-Zaia» è dato per acquisito ma alla notizia, attesa, del primo passaggio formale in Consiglio dei ministri del disegno di legge d’attuazione per l’autonomia, il ...Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Il testo approvato in Consiglio dei Ministri sull’autonomia differenziata è vergognoso. Non definisce nulla in materia di fondi sui Lep ed esautora il Parlamento da ...