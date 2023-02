Autonomia | Fratoianni | ' Ddl ' spaccaItalia' | capolavoro del governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Ed ecco ildeldella destra: lo. Il capo leghista aveva bisogno di un trofeo da esibire prima del voto in Lombardia e quindi ha spinto sull'obbrobrio dell'disegnato da Calderoli, nella speranza di evitare il tracollo totale e l'insurrezione della corrente nordista nella Lega". Lo dice Nicola. "Immagino che la presidente Meloni invece non saprà come giustificare ai suoi che dopo anni di propaganda sulla Nazione, si appresta a smembrarla per un contentino elettorale e tenterà di minimizzare", aggiunge il segretario nazionale di Sinistra Italiana. "Chi sarà a pagare il prezzo di questo ennesimo bisticcio? Gli italiani più deboli - prosegue il leader di SI - che dovranno rinunciare a quei pochi servizi su cui possono ancora ...