Il problema per quel che riguarda Azione non è se l'si debba o non si debba fare, perché noi siamo favorevoli, è prevista dalla Costituzione. Il vero tema è come farla: bisogna farlae ...questo primo passaggio formale in Consiglio dei ministri, ma adesso sarà importante il ... Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, che rivendicano il miglioramento del ddl sull'regionale, ...

Autonomia, Ciarambino: Bene De Luca, fronte comune contro ... Il Denaro

Autonomia. Ciarambino: “Bene De Luca con ricorso a Consulta” Lo Strillone

n. 4450 del 02-02-2023 - Autonomia: lavoro preliminare di ... Regioni.it

Autonomia, Manfredi: non fa bene al Paese ROMA on line

Autonomia, Fi: bene primo ok formale Cdm, ora confronto a Camere Tiscali Notizie

Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, “questa riforma non spacca un bel niente, semplicemente chiede che dei compiti che oggi svolge lo Stato vengano svolti dalle Regioni, ottene ..."L'autonomia differenziata era prevista nel programma con il ... Avevamo promesso che non ci sarebbero stati cittadini di 'serie A e di serie B', abbiamo mantenuto questo impegno. Bene, dunque, questo ...