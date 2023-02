Autonomia differenziata | Uil ' no alle disuguaglianze tra regioni'

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Pescara - Si è tenuto all'Aurum di Pescara il seminario di approfondimento sulla riforma delle autonomie differenziate tra le, organizzato da Uil Abruzzo, con la partecipazione della segretaria confederale nazionale Ivana Veronese. Tante le preoccupazioni espresse, relative alla possibile discrepanza traconseguenze irreversibili che l'approvazione della riforma potrebbe determinare. "La Uil non ha una posizione ideologica contro l', ma esprime contrarietà alla bozza del ministro Calderoli - ha spiegato il segretario regionale Michele Lombardo - perché pone in essere una condizione per la quale soprattutto ledel Centro Sud Italia, già in ritardo di sviluppo, rischiano di subire notevoli peggioramenti sui servizi essenziali, quali scuola e sanità. Chiediamo ...