Autonomia differenziata | Uil ' no alle disuguaglianze tra regioni'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Pescara - Si è tenuto all'Aurum di Pescara il seminario di approfondimento sulla riforma delle autonomie differenziate tra le, organizzato da Uil Abruzzo, con la partecipazione della segretaria confederale nazionale Ivana Veronese. Tante le preoccupazioni espresse, relative alla possibile discrepanza traconseguenze irreversibili che l'approvazione della riforma potrebbe determinare. "La Uil non ha una posizione ideologica contro l', ma esprime contrarietà alla bozza del ministro Calderoli - ha spiegato il segretario regionale Michele Lombardo - perché pone in essere una condizione per la quale soprattutto ledel Centro Sud Italia, già in ritardo di sviluppo, rischiano di subire notevoli peggioramenti sui servizi essenziali, quali scuola e sanità. Chiediamo ...

In apertura torna l'appuntamento con Paolo Mieli e i suoi commenti ai principali fatti di giornata. Il disegno di legge sull', presentato dal ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli, è arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri che lo ha approvato in via preliminare. Ne parliamo prima ...Il Governo ha approvato in Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, il ddl sull', in base al quale le Regioni potranno chiedere nuove funzioni, assegnate sulla base dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). Indice Ddl: cosa prevede Le nuove ...

Il governo ha approvato l’“autonomia differenziata” Il Post

Autonomia differenziata, tasse, strade, ponti (e porti): quali saranno gli effetti economici della riforma Corriere della Sera

Autonomia differenziata, tra salute e infrastrutture: le possibili conseguenze economiche Sky Tg24

Ok all'Autonomia dal Cdm Ma i governatori si dividono - Politica Agenzia ANSA

Gimbe: “Con l'autonomia differenziata colpo di grazia al Ssn e aumento delle diseguaglianze, legittimando divario tra ... Quotidiano Sanità

“Il disegno di legge Calderoli per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni spacca il paese ed è un attacco all’esercizio dei diritti fondamentali a partire da quello all’istruzione”. A ...Autonomia differenziata: l’idea alla base del ddl Calderoli è che le Regioni a statuto ordinario possano chiedere di avere competenza esclusiva su alcune materie Il governo Meloni, su spinta della ...