Autonomia differenziata | ok in cdm Meloni | «Vogliamo Italia coesa» Governatori Pd in trincea

...afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una nota diffusa al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al Ddl per l'attuazione dell'regionale."...Il Consiglio dei ministri appena terminato ha approvato all'unanimità il disegno di legge sull', tra le rimostranze delle opposizioni e i festeggiamenti, più o meno caldi, dei partiti di maggioranza, soprattutto della Lega. Non è, infatti, un mistero che Fratelli d'Italia ...

Gimbe: “Con l'autonomia differenziata colpo di grazia al Ssn e aumento delle diseguaglianze, legittimando divario tra ... Quotidiano Sanità

Autonomia differenziata FLC CGIL

Autonomia differenziata, i diritti non sono LEP L'HuffPost

Conseguenze autonomia differenziata: i rischi secondo la sociologa La Stampa

Grande soddisfazione nel Consiglio dei Ministri. Il ddl Calderoli sull'Autonomia differenziata è stato approvato all'unanimità.Approvato in Consiglio dei ministri il ddl sull'Autonomia differenziata, messo a punto dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli. L'approvazione, a quanto si apprende, è avvenuta fra ...