Autonomia differenziata | ok in cdm Meloni | «Coerenti con il mandato» Zaia ringrazia Salvini Bonaccini | «Bozza non condivisa con le regioni»

L'esecutivo ha dato il via libera al disegno di legge: per il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli, si tratta di "un giorno storico". Critiche invece le opposizioni. Ecco che cosa prevede il ...Per il ministro Calderoli si tratta di "una riforma necessaria per rinnovare e modernizzare l'Italia, nel segno dell'efficienza, dello sviluppo e della ...

Autonomia differenziata FLC CGIL

Autonomia differenziata, i diritti non sono LEP L'HuffPost

Conseguenze autonomia differenziata: i rischi secondo la sociologa La Stampa

Autonomia differenziata, Manfredi e De Luca sulle barricate: «La bozza Calderoli è inaccettabile» ilmattino.it

Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in diretta sulla sua pagina Facebook, dopo che il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il ddl Calderoli sull'autonomia differenziata. "La ...Lo afferma il governatore della Campania Vincenzo De Luca commentando il provvedimento sull'autonomia regionale differenziata portata dal ministro Calderoli in Consiglio dei Ministri. «Vedremo quali ...