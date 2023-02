Autonomia differenziata | ok in cdm Calderoli | «Obiettivo far crescere tutto il Paese» Bonaccini | «Bozza non condivisa con le Regioni»

L'esecutivo ha dato il via libera al disegno di legge: per il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli, si tratta di "un giorno storico". Critiche invece le opposizioni. Ecco che cosa prevede il ...Il discusso disegno di legge consente alle regioni di chiedere allo Stato la competenza esclusiva su 23 ...

Autonomia differenziata FLC CGIL

Autonomia differenziata, i diritti non sono LEP L'HuffPost

Autonomia differenziata, Manfredi e De Luca sulle barricate: «La bozza Calderoli è inaccettabile» ilmattino.it

De Luca torna sull’autonomia differenziata: si spacca l’Italia. Ma Fratelli d’Italia tace Tecnica della Scuola

Venezia, 3 febbraio 2023 - Approvato il disegno di legge sull’autonomia differenziata, presentato dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, della Lega. Un tema di cui il partito del ..."Esiste, poi – ha aggiunto il segretario dem –, la gigantesca questione relativa all’autonomia differenziata, una riforma che rischia di dare il colpo di grazia al Sud e, in particolare, alla Calabria ...