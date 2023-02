Autonomia differenziata | il divario Nord-Sud sarebbe legge Ma gli intellettuali pensano a Giarrusso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Se avessi la certezza di una reale volontà di stabilire in modo corretto i Lep (Livelli Essenziali nelle Prestazioni) e di finanziarli mi metterei tranquillo in poltrona con popcorn e Coca cola a godermi lo spettacolo. Già, perché definire i Lep significa definire il ‘minimo della pena’ uguale per tutti i territori italiani. Ma quanto costa? Secondo Svimez almeno 100 miliardi. Già questo mette una pietra tombale su quello che è stato uno dei luoghi comuni storici della pubblicistica antimeridionale: al sud lo Stato elargisce prebende, ricchi premi e cotillon sottraendo risorse ai meschinelli delche sgobbano e pagano per tutto e tutti. Presupposto peraltro smentito anche dai Cpt (Conti pubblici territoriali) che ripartiscono più di mille miliardi di spesa pubblica corrente tra le regioni italiane. Dati che incrociati con quelli ...