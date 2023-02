Autonomia differenziata | il cdm approva tra gli applausi Meloni | “Rispettiamo gli impegni” Opposizioni | “Presa in giro pre elettorale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Via libera,e polemiche. Il Consiglio dei ministri hato il disegno di legge sull’, provvedimento griffato dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. Il via libera, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, è avvenuto fra gli. Adesso il disegno di legge verrà sottoposto al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città. L’zione, come è ovvio, ha provocato reazioni opposte da parte di maggioranza e opposizione. Trionfalistici i toni utilizzati dalla Lega. Salvini, ad esempio, ha inviato un messaggio nelle chat dei parlamentari e dei consiglieri regionali della Lega: “Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. ...